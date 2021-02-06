Рэпера Славу КПСС задержали за участие в незаконной акции 2 февраля

Российский рэп-исполнитель Слава КПСС (Вячеслав Машнов) сообщил, что задержан за участие в несанкционированной акции 2 февраля в Санкт-Петербурге в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Об этом музыкант сообщил в своем Twitter.

«Задержали за участие в митинге!!! Еду в отделение», - написал рэпер.

Напомним, 2 февраля несанкционированные акции состоялись в Санкт-Петербурге и Москве, по всей России - 23 и 31 января. Участники выступали за освобождение оппозиционера Алексея Навального. На февральских акциях многих участников задержали. Отметим, Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде фактически согласился с ходатайством ФСИН и постановил заменить Алексею Навальному условный срок на 3,5 года в колонии общего режима «за многократные нарушения испытательного срока». В результате Навального приговорили к отбыванию реального срока в колонии, где он пробудет, с учетом домашнего ареста, 2 года и 8 месяцев.

