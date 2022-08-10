«Формальный осмотр»: Адвокат указал на коррупционные схемы при проверке аттракционов
Александр Карабанов отметил, что при происшествии виновному грозит лишь до шести лет лишения свободы.
Проверка аттракционов в России часто происходит лишь формально, при каком-либо происшествии необходимо привлекать к ответственности ответственных за контроль лиц, заявил глава Московской коллегии адвокатов «Карабанов и партнеры», адвокат Александр Карабанов в пресс-центре НСН.
«Статья 238 УК - это оказание услуг, которые не соответствуют требованиям безопасности. Если человек пострадал от неправильной эксплуатации аттракционов, необходимо писать заявление в Следственный комитет, в прокуратуру, чтобы была проведена проверка и установлены виновные. Сама по себе статья подразумевает, что был использован некий аттракцион, который в силу каких-то причин не соответствовал требованиям безопасности. Многие разрешения проходят через коррупционную составляющую, осмотр аттракционов может быть формальным, это все поставлено на бизнес. В рамках уголовного дела необходимо проверить эту составляющую. Не только выбранные стрелочники должны быть привлечены к ответственности», - отметил он.
По его словам, статья предусматривает до шести лет лишения свободы, данная санкция никого не пугает – как правило, это условные сроки.
Карабанов предложил также в сотни раз увеличить штрафы за подобные случаи.
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