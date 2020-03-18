Ford отзывает в России более 18 тысяч автомобилей
Российское представительство американского автоконцерна Ford отзывает в России более 18 тысяч автомобилей. Как пишет “Интерфакс”, причины такого решения связаны с проблемами с коробкой передач и подушками безопасности. В свою очередь, в Росстандарте подчеркнули, что отзывной кампании подлежат более девяти тысяч Ford Mondeo, выпущенных с 2015 по 2019 год. А также более девяти тысяч Ford Ranger, сошедших с конвейера с 2004 по 2012 год.
В Росстандарте сообщили, что все ремонтные работы в официальных дилерских центрах будут бесплатными.
Между тем, ранее НСН писала, что жители Москвы могут начинать менять резину на автомобиле примерно через три недели. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Синоптик отметил, что пока в столичный регион всё ещё будут «наведываться» холодные фронты. Один из них придет в Москву и область ближе к выходным, подчёркивают argumenti.ru. Тишковец подчеркнул, что это будет последняя волна холода, после чего среднесуточная температура пойдёт в сторону устойчивого перехода в положительные значения.
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