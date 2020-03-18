Российское представительство американского автоконцерна Ford отзывает в России более 18 тысяч автомобилей. Как пишет “Интерфакс”, причины такого решения связаны с проблемами с коробкой передач и подушками безопасности. В свою очередь, в Росстандарте подчеркнули, что отзывной кампании подлежат более девяти тысяч Ford Mondeo, выпущенных с 2015 по 2019 год. А также более девяти тысяч Ford Ranger, сошедших с конвейера с 2004 по 2012 год.

В Росстандарте сообщили, что все ремонтные работы в официальных дилерских центрах будут бесплатными.