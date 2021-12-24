Forbes включил создателя «эфира» Виталика Бутерина в список самых заметных новых миллиардеров

Американская версия журнала Forbes включил выходца из России, создателя криптовалюты «эфир» Виталика Бутерина в список самых заметных «новых миллиардеров» 2021 года.

По данным издания, его состояние составляет на сегодняшний день $1,3 млрд.

27-летний основатель блокчейн-платформы Ethereum и криптовалюты «эфир» (Ether, ETH) родился в подмосковной Коломне, после чего переехал в Канаду и рос в Торонто. В 2021 году он стал самым молодым криптомиллиардером в мире, напоминает Forbes.

Как отмечает ТАСС, в списке самых заметных «новых миллиардеров» фигурируют также певица Рианна (состояние $1,7 млрд) и фотомодель Ким Кардашьян ($1,2 млрд).

