Forbes включил Набиуллину в рейтинг самых влиятельных женщин мира
Глава Банка России Эльвира Набиуллина вошла в список 100 самых влиятельных женщин мира, составленный Forbes. Известно, что она неоднократно попадала в этот рейтинг, на этот раз Набиуллина расположилась на 57-й строчке.
Первое место в рейтинге в десятый раз подряд заняла канцлер Германии Ангела Меркель. На второй строчке расположилась глава Европейского центрального банка Кристин Лагард. Замыкает тройку лидеров замыкает Камала Харрис, которая уже в январе 2021 года может стать первой в истории женщиной на посту вице-президента США.
Кроме того, в топ-5 вошли глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и жена Билла Гейтса - Мелинда Гейтс.
А ранее журналом Forbes назвал самой высокооплачиваемой актрисой 2020 года Софию Вергару, сыгравшую главную роль в сериале «Современная семья». По данным издания, 48-летняя актриса заработала $43 млн. В эту сумму также входят доходы, получаемые ею от рекламных кампаний, а также от участия в шоу America's Got Talent.
На второй строчке рейтинга находится Анджелина Джоли с годовым доходом в $35,5 млн. Практически все ее доходы от съемок в фильмах.
Тройку лидеров замыкает Галь Гадот, снявшаяся в фильме «Чудо-женщина: 1984». Она заработала за нынешний год $31,5 млн.
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