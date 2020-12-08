Forbes включил Набиуллину в рейтинг самых влиятельных женщин мира

Глава Банка России Эльвира Набиуллина вошла в список 100 самых влиятельных женщин мира, составленный Forbes. Известно, что она неоднократно попадала в этот рейтинг, на этот раз Набиуллина расположилась на 57-й строчке.

Первое место в рейтинге в десятый раз подряд заняла канцлер Германии Ангела Меркель. На второй строчке расположилась глава Европейского центрального банка Кристин Лагард. Замыкает тройку лидеров замыкает Камала Харрис, которая уже в январе 2021 года может стать первой в истории женщиной на посту вице-президента США.

Кроме того, в топ-5 вошли глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и жена Билла Гейтса - Мелинда Гейтс.