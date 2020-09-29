В списке богатейших россиян по версии Forbes сменился лидер
В списке богатейших россиян по версии Forbes сменился лидер, пишет журнал Forbes.
«Совладелец НЛМК Владимир Лисин вышел на первое место в списке богатейших россиян, его состояние оценивается в $22,6 млрд, свидетельствуют данные Forbes Real Time», - говорится в статье.
В ней добавляется, что это связано с конъюнктурой рынка – акции Новолипецкого металлургического комбината за год подорожали на 20% - до почти 172 рублей, в то же время акции «Норникеля», основной актив предыдущего лидера рейтинга Владимира Потанина, подешевели из-за грядущего повышения налога на добычу полезных ископаемых в России.
Теперь Потанин занимает вторую строчку рейтинга с 22,3 млрд долларов, а семья сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова – третью с 21 млрд долларов из-за роста цен на золото и котировок акций крупнейшего российского золотодобытчика «Полюс».
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