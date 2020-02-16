Forbes назвал нового миллиардера из России

16 февраля 202017:41

Николай Сторонский, который является выходцем из России, обладает, по оценке Forbes, состоянием около 1,6 миллиарда долларов.

После завершения очередной раунда по привлечению инвестиций стоимость финтех-стартапа Сторонского под названием Revolut вырастет до шести миллиардов долларов. Официальное сообщение об этом готовится на следующей неделе.

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Как сообщает издание, доля основателя компании в проекте составляет около 30%. Таким образом, состояние Сторонского можно оценить приблизительно в 1,6 миллиарда долларов.

В соответствии с прошлогодней оценкой Forbes, состояние уроженца России составляло 500 миллионов долларов.

Ранее член экспертного совета «Деловой России» Владислав Жуковский в эфире НСН обратил внимание, что на фоне нищеты 20 миллионов россиян богатеют не производители, а экспортеры и приближенные к кормушке. Так экономист прокомментировал список Forbes наиболее разбогатевших в 2019 году миллиардеров.


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