Forbes назвал нового миллиардера из России
Николай Сторонский, который является выходцем из России, обладает, по оценке Forbes, состоянием около 1,6 миллиарда долларов.
После завершения очередной раунда по привлечению инвестиций стоимость финтех-стартапа Сторонского под названием Revolut вырастет до шести миллиардов долларов. Официальное сообщение об этом готовится на следующей неделе.
Как сообщает издание, доля основателя компании в проекте составляет около 30%. Таким образом, состояние Сторонского можно оценить приблизительно в 1,6 миллиарда долларов.
В соответствии с прошлогодней оценкой Forbes, состояние уроженца России составляло 500 миллионов долларов.
Ранее член экспертного совета «Деловой России» Владислав Жуковский в эфире НСН обратил внимание, что на фоне нищеты 20 миллионов россиян богатеют не производители, а экспортеры и приближенные к кормушке. Так экономист прокомментировал список Forbes наиболее разбогатевших в 2019 году миллиардеров.
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