Forbes составил рейтинг лучших российских вузов
Журнал Forbes составил рейтинг лучших высших учебных заведений России. Первое место занял Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».
На второй строчке расположился Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, замкнул первую тройку Московский физико-технический институт (МФТИ).
Среди региональных вузов лучшим был признан УрФУ им. Ельцина — он занял четвертое место, передает Ura.ru.
Всего в первой сотне лучших вузов 38 представляют Москву, 13 — Санкт-Петербург.
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