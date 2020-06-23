Forbes составил рейтинг лучших российских вузов

Журнал Forbes составил рейтинг лучших высших учебных заведений России. Первое место занял Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».

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На второй строчке расположился Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, замкнул первую тройку Московский физико-технический институт (МФТИ).

Среди региональных вузов лучшим был признан УрФУ им. Ельцина — он занял четвертое место, передает Ura.ru.

Всего в первой сотне лучших вузов 38 представляют Москву, 13 — Санкт-Петербург.

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ФОТО: pixabay.com
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