Forbes оценил скорость разгрома НАТО Россией в Восточной Европе

Forbes утверждает, что сейчас для достижения пригородов Риги и Таллина российской армии нужно 60 часов, после вывода части контингента США из ФРГ — Москва якобы сможет сделать это еще быстрее.



В статье также говорится, что Россия обладает 760 танками, которые могут быть оперативно переброшены к ее западным границам. У НАТО в регионе сосредоточено всего 130 танков, из которых 90 — американские.



В случае вывода бронетехники армии США НАТО попросту ничего не сможет противопоставить российским машинам, при этом альянсу не поможет даже преимущество в воздухе.



Решение Трампа вывести значительную часть войск вызвало недовольство Берлина. Власти ФРГ обвинили Вашингтон в том, что он не проинформировал их об этом решении заранее. При этом вывод трети американского контингента должен быть завершен уже к осени 2020 года, отмечает NEWS.ru.

