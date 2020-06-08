Forbes оценил скорость разгрома НАТО Россией в Восточной Европе
Российские войска могут быстро одержать победу над силами НАТО в Европе после того, как по решению президента США Дональда Трампа будет сокращено американские военное присутствие в Германии. С таким прогнозом выступил журнал Forbes.
Издание отмечает, что вывод 9,5 тыс. и 34,5 тыс. военнослужащих США ослабит восточные рубежи альянса. При этом первыми «под удар» попадут бывшие балтийские республики СССР: Латвия, Литва и Эстония.
Forbes утверждает, что сейчас для достижения пригородов Риги и Таллина российской армии нужно 60 часов, после вывода части контингента США из ФРГ — Москва якобы сможет сделать это еще быстрее.
В статье также говорится, что Россия обладает 760 танками, которые могут быть оперативно переброшены к ее западным границам. У НАТО в регионе сосредоточено всего 130 танков, из которых 90 — американские.
В случае вывода бронетехники армии США НАТО попросту ничего не сможет противопоставить российским машинам, при этом альянсу не поможет даже преимущество в воздухе.
Решение Трампа вывести значительную часть войск вызвало недовольство Берлина. Власти ФРГ обвинили Вашингтон в том, что он не проинформировал их об этом решении заранее. При этом вывод трети американского контингента должен быть завершен уже к осени 2020 года, отмечает NEWS.ru.
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