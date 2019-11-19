Forbes составил рейтинг лучших российских работодателей

Финансово-экономическое издание Forbes составило рейтинг лучших работодателей России. В этот список попало 50 компаний, сообщает Ura.ru. Поясняется, что отбор происходил по нескольким критериям. В частности, учитывалось, что сотрудники получают от компании и что компания дает обществу.