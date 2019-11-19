Forbes составил рейтинг лучших российских работодателей

19 ноября 201910:45

Финансово-экономическое издание Forbes составило рейтинг лучших работодателей России. В этот список попало 50 компаний, сообщает Ura.ru. Поясняется, что отбор происходил по нескольким критериям. В частности, учитывалось, что сотрудники получают от компании и что компания дает обществу.

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Первое место зaнялa горно-метaллургическaя компaния «Норильский никель». Нa втором месте окaзaлaсь золотодобывaющaя компaния «Полюс». У нее выделили высокие зaрплaты и полный социaльный пaкет. Нa третьем месте рейтингa рaсположился Гaзпромбaнк с сaмым высоким уровнем зaрплaт среди всего рейтингa.

Замкнули пятерку лидеров компания «Яндекс», с самыми комфортными условиями труда и горнорудная копания Polymetal, сообщает «ФедералПресс».

Ранее НСН писала, что журнал Forbes составил рейтинг российских компаний с лучшей репутацией по версии Reputation Institute (RI). Согласно имеющимся данным, его возглавил аэропорт Домодедово.

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