Forbes представил рейтинг российских компаний с лучшей репутацией

24 сентября 201916:53

Журнал Forbes составил рейтинг российских компаний с лучшей репутацией по версии Reputation Institute (RI). Согласно имеющимся данным, его возглавил аэропорт Домодедово. На второй строчке расположился «Яндекс», до этого в течение двух лет возглавлявший рейтинг. Замыкает тройку лидеров аэропорт Шереметьево.

Как отмечает RT, в топ-5 вошли Mail.ru и компания «Аэрофлот». В первой десятке, среди прочих, оказались Сбербанк, «Росатом» и «М.Видео».

Forbes опубликовал рейтинг богатейших россиян

Ранее НСН писала, что Forbes составил рейтинг самых богатых семейных кланов России. Первую строчку списка заняла семья Гуцериевых. Их общее состояние составило 5,65 млрд долларов. На втором месте престижного списка оказалась семья Ротенбергов. В их активах находятся 5,18 млрд долларов. Замкнули тройку лидеров списка богачей семья Шаймиевых. По данным Forbes , сыновья первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева Радик и Айрат значительно увеличили свои капиталы.

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