Forbes представил рейтинг российских компаний с лучшей репутацией

Журнал Forbes составил рейтинг российских компаний с лучшей репутацией по версии Reputation Institute (RI). Согласно имеющимся данным, его возглавил аэропорт Домодедово. На второй строчке расположился «Яндекс», до этого в течение двух лет возглавлявший рейтинг. Замыкает тройку лидеров аэропорт Шереметьево.

Как отмечает RT, в топ-5 вошли Mail.ru и компания «Аэрофлот». В первой десятке, среди прочих, оказались Сбербанк, «Росатом» и «М.Видео».