Forbes опубликовал рейтинг богатейших россиян
Forbes представил обновленный рейтинг богатейших россиян. Издание отмечает, что первую строчку, по-прежнему, занимает миллиардер Леонид Михельсон – он владеет долями в «Сибуре» и «Новатэке». Его состояние оценивается в 26,2 млрд. долларов. На второй строчке расположился Геннадий Тимченко, который является партнером Михельсона. У него в активе 22,1 млрд. долларов. Замыкает тройку лидеров совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов. Его состояние – 21,2 млрд. долларов.
Как напоминает Москва 24, ранее Forbes опубликовал рейтинг самых богатых семей России. Первое место пятый год подряд остается за Гуцериевыми. Общее состояние основателя группы «Сафмар» Михаила Гуцериева и его близких оценили в 5,65 миллиарда долларов.
На второй строчке обосновалась семья Ротенбергов – в их активе 5,18 миллиарда долларов. Замкнула тройку рейтинга семья Шаймиевых.
А что касается рейтинга самых высокооплачиваемых певиц мира по версии журнала Forbes, то его ранее возглавила Тейлор Свифт. Как отмечает издание, за последний год американская исполнительница заработала 185 миллионов долларов. На второй строчке расположилась Бейонсе с 81 миллионом долларов. Замыкает тройку лидеров Рианна, годовой доход которой составил 62 миллиона. Также в топ-10, среди прочих, попали Кэтти Перри, Пинк, Ариана Гранде, Дженнифер Лопес и Леди Гага.
Forbes отмечает, что в общей сложности десятка самых высокооплачиваемых певиц мира заработала 645 с половиной миллионов долларов, что 28,5% больше, чем за прошлый год, пишет RT.
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