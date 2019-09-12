Forbes опубликовал рейтинг богатейших россиян

Forbes представил обновленный рейтинг богатейших россиян. Издание отмечает, что первую строчку, по-прежнему, занимает миллиардер Леонид Михельсон – он владеет долями в «Сибуре» и «Новатэке». Его состояние оценивается в 26,2 млрд. долларов. На второй строчке расположился Геннадий Тимченко, который является партнером Михельсона. У него в активе 22,1 млрд. долларов. Замыкает тройку лидеров совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов. Его состояние – 21,2 млрд. долларов.

Как напоминает Москва 24, ранее Forbes опубликовал рейтинг самых богатых семей России. Первое место пятый год подряд остается за Гуцериевыми. Общее состояние основателя группы «Сафмар» Михаила Гуцериева и его близких оценили в 5,65 миллиарда долларов.

На второй строчке обосновалась семья Ротенбергов – в их активе 5,18 миллиарда долларов. Замкнула тройку рейтинга семья Шаймиевых.