Forbes рассказал о самых экстравагантных тратах российских олигархов

Журнал Forbes составил список самых необычных и дорогостоящих приобретений и подарков российских миллиардеров. В рейтинг, в частности, вошли миллиардер Владимир Лисин. По данным издания, в 2005 году он приобрёл замок XVII века на севере Шотландии.

Миллиардер Дмитрий Рыболовлев в качестве презента преподнёс своей дочери два острова в Ионическом море. Глава «Реновы» Виктор Вексельберг приобрел крупнейшую в мире коллекцию ювелирных работ Фаберже, которая состоит из 200 предметов. А Роман Абрамович в 2017 году вложил средства в покупку четырех исторических особняков в Нью-Йорке

И, наконец, владелец холдинга Finstar Олег Бойко решил раскошелиться на съёмки сиквела «Город грехов 2». Как отмечает Forbes, он стал самым крупным частным инвестором фильма. Лента, в которой снимались Брюс Уиллис, Микки Рурк и Джессика Альба вышла в прокат в 2014 году. Картина собрала меньше 40 млн долларов при бюджете в 65 млн.