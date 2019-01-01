Forbes рассказал о самых экстравагантных тратах российских олигархов
Журнал Forbes составил список самых необычных и дорогостоящих приобретений и подарков российских миллиардеров. В рейтинг, в частности, вошли миллиардер Владимир Лисин. По данным издания, в 2005 году он приобрёл замок XVII века на севере Шотландии.
Миллиардер Дмитрий Рыболовлев в качестве презента преподнёс своей дочери два острова в Ионическом море. Глава «Реновы» Виктор Вексельберг приобрел крупнейшую в мире коллекцию ювелирных работ Фаберже, которая состоит из 200 предметов. А Роман Абрамович в 2017 году вложил средства в покупку четырех исторических особняков в Нью-Йорке
И, наконец, владелец холдинга Finstar Олег Бойко решил раскошелиться на съёмки сиквела «Город грехов 2». Как отмечает Forbes, он стал самым крупным частным инвестором фильма. Лента, в которой снимались Брюс Уиллис, Микки Рурк и Джессика Альба вышла в прокат в 2014 году. Картина собрала меньше 40 млн долларов при бюджете в 65 млн.
Ранее в апреле издание Forbes обнародовало список 200 самых богатых предпринимателей России. Возглавляет его совладелец, председатель правления газовой компании «НОВАТЭК» Леонид Михельсон. Его состояние, по данным журнала, составляет 24 миллиарда долларов. Второе место в рейтинге Forbes досталось владельцу НЛМК (Новолипецкого металлургического комбината) Владимиру Лисину - $21,3 млрд. «Почётную» третью строчку оккупировал президент «ЛУКОЙЛа» Вагит Алекперов — $20,7 млрд.
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