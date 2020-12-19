Forbes признал шестилетнюю россиянку одной из самых самых высокооплачиваемых блогеров
В десятке самых высокооплачиваемых блогеров на YouTube по версии Forbes оказалась шестилетняя Анастасия Радзинская из Краснодара. В этот рейтинг девочка вошла во второй раз. В 2020 году она заняла седьмую позицию, сообщается на российском сайте издания.
«Шестилетняя уроженка Краснодарского края Анастасия Радзинская заняла седьмое место в рейтинге самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров мира по версии американского Forbes. Журнал 18 декабря опубликовал список топ-10 звезд видеосервиса», — отмечает издание.
Настя – единственная девочке в топ-10 YouTube-блогеров. На канал Like Nastya подписано в совокупности — 190,6 миллиона человек, количество просмотров 39 миллиардов. По итогам 2020 года девочка заработала, по подсчетам издания, 18,5 миллиона долларов.
В прошлом году Forbes присудил Насте Радзинской третье место, оценив доходы от канала в 18 миллионов долларов.
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