Forbes признал шестилетнюю россиянку одной из самых самых высокооплачиваемых блогеров

«Шестилетняя уроженка Краснодарского края Анастасия Радзинская заняла седьмое место в рейтинге самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров мира по версии американского Forbes. Журнал 18 декабря опубликовал список топ-10 звезд видеосервиса», — отмечает издание.

Настя – единственная девочке в топ-10 YouTube-блогеров. На канал Like Nastya подписано в совокупности — 190,6 миллиона человек, количество просмотров 39 миллиардов. По итогам 2020 года девочка заработала, по подсчетам издания, 18,5 миллиона долларов.

В прошлом году Forbes присудил Насте Радзинской третье место, оценив доходы от канала в 18 миллионов долларов.

