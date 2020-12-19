Forbes признал шестилетнюю россиянку одной из самых самых высокооплачиваемых блогеров

В десятке самых высокооплачиваемых блогеров на YouTube по версии Forbes оказалась шестилетняя Анастасия Радзинская из Краснодара. В этот рейтинг девочка вошла во второй раз. В 2020 году она заняла седьмую позицию, сообщается на российском сайте издания.

Стали известны самые популярные YouTube-видео 2020 года

«Шестилетняя уроженка Краснодарского края Анастасия Радзинская заняла седьмое место в рейтинге самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров мира по версии американского Forbes. Журнал 18 декабря опубликовал список топ-10 звезд видеосервиса», — отмечает издание.

Настя – единственная девочке в топ-10 YouTube-блогеров. На канал Like Nastya подписано в совокупности — 190,6 миллиона человек, количество просмотров 39 миллиардов. По итогам 2020 года девочка заработала, по подсчетам издания, 18,5 миллиона долларов.

В прошлом году Forbes присудил Насте Радзинской третье место, оценив доходы от канала в 18 миллионов долларов.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ForbesРоссиянеБлогерYoutube
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры