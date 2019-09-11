Forbes назвал Россию и Китай «суперзлодеями для США»

«Если две страны когда-либо стояли на пути доброкачественной глобальной гегемонии США, то это Россия и Китай. Вот как Вашингтон это видит. Для достижения единого мирового порядка во главе с американскими корпорациями и Вашингтоном, Россию и Китай нужно поставить на колени, по мнению основных внешнеполитических деятелей США. Россия и Китай сотрудничают в военных учениях и по продаже оружия и постепенно налаживают связи, чтобы существовать в мире санкций США. Если Вашингтон подвергает их остракизму, то Москва и Пекин могут объединить усилия. Холодная война 2.0 здесь», — цитирует спецкор НСН публикацию Forbes.

Автор статьи отмечает, что отношения между Соединенными Штатами и Россией опустились до низшей точки со времен Холодной войны, и любые положительные элементы совместной работы затмеваются спорами и разногласиями.

