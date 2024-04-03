Forbes обновил рейтинг самых богатых знаменитостей

На второй строчке ещё один кинорежиссер – Стивен Спилберг. Его доходы оценили в $4,8 миллиардов. Они состоят из процента от продаж фильмов, снятых Спилбергом, и доли с каждого билета в развлекательных парках Universal.

Призовую тройку замкнул звезда баскетбола Майкл Джордан с состоянием в размере $3,2 миллиарда. В прошлом году он продал команду «Шарлотт Хорнетс» за $3 миллиарда, которую приобрел за 175 миллионов в 2010-м.

Дале за ними следуют Опра Уинфри, Jay Z и Ким Кардашьян.

Ранее стало известно, что певица Тейлор Свифт вошла в список миллиардеров Forbes, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

