Forbes обновил рейтинг самых богатых знаменитостей
Рейтинг самых богатых знаменитостей обновил журнал Forbes.
Список в 2024 году возглавил режиссер «Звездных войн» Джордж Лукас, чьё состояние оценивается в $5,5 миллиардов. При этом, как отмечается, большую часть его он получил от продажи Disney своей кинокомпании LucasFilm в 2012 году.
На второй строчке ещё один кинорежиссер – Стивен Спилберг. Его доходы оценили в $4,8 миллиардов. Они состоят из процента от продаж фильмов, снятых Спилбергом, и доли с каждого билета в развлекательных парках Universal.
Призовую тройку замкнул звезда баскетбола Майкл Джордан с состоянием в размере $3,2 миллиарда. В прошлом году он продал команду «Шарлотт Хорнетс» за $3 миллиарда, которую приобрел за 175 миллионов в 2010-м.
Дале за ними следуют Опра Уинфри, Jay Z и Ким Кардашьян.
Ранее стало известно, что певица Тейлор Свифт вошла в список миллиардеров Forbes, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru