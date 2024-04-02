Владелец LVMH Бернар Арно вновь возглавил рейтинг богачей мира Forbes

Владелец французского производителя предметов роскоши LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy)Бернар Арно вновь возглавил ежегодный рейтинг богатейших людей мира по версии Forbes.

Состояние Арно оценивается в 233 миллиарда долларов, год назад оно составляло 211 миллиардов. На втором месте – предприниматель Илон Маск, его состояние выросло до 195 миллиардов со 180 миллиардов.

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Третье место занимает Джефф Безос (114 миллиардов годом ранее и 194 миллиарда сегодня).

В России же за 2023 год стало на шесть долларовых миллиардеров больше, сообщает Китайский исследовательский институт Hurun. Отмечается, что это позволило России удержаться в топ-10 государств по этому показателю. Всего, по последним данным, в РФ проживает 76 долларовых миллиардеров.

Состояние богатейших российских бизнесменов с начала года увеличилось на $11,084 млрд, сообщает Bloomberg. Согласно опубликованному агентством Bloomberg Billionaires Index, сооснователь компаний «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко заработал с начала 2024 года $3,86 млрд. Состояние бизнесмена составило $22,7 млрд. Основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов увеличил свое состояние на $2,08 млрд, до $23 млрд. В свою очередь, глава совета директоров НЛМК Владимир Лисин заработал $1,49 млрд. Его состояние оценили в $25,4 млрд, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
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