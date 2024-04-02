Владелец LVMH Бернар Арно вновь возглавил рейтинг богачей мира Forbes

Третье место занимает Джефф Безос (114 миллиардов годом ранее и 194 миллиарда сегодня).

В России же за 2023 год стало на шесть долларовых миллиардеров больше, сообщает Китайский исследовательский институт Hurun. Отмечается, что это позволило России удержаться в топ-10 государств по этому показателю. Всего, по последним данным, в РФ проживает 76 долларовых миллиардеров.

Состояние богатейших российских бизнесменов с начала года увеличилось на $11,084 млрд, сообщает Bloomberg. Согласно опубликованному агентством Bloomberg Billionaires Index, сооснователь компаний «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко заработал с начала 2024 года $3,86 млрд. Состояние бизнесмена составило $22,7 млрд. Основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов увеличил свое состояние на $2,08 млрд, до $23 млрд. В свою очередь, глава совета директоров НЛМК Владимир Лисин заработал $1,49 млрд. Его состояние оценили в $25,4 млрд, передает «Радиоточка НСН».

