Forbes назвал самую богатую актрису

Журнал Forbes назвал Риз Уизерспун самой богатой актрисой в мире. По информации издания, , состояние американки составляет $400 миллионов.

Ранее Уизерспун продала компанию Hello Sunshine почти за $900 млн. Сделка принесла актрисе $120 млн (после уплаты налогов). Студия занималась производством таких проектов, как «И повсюду тлеют пожары», «Большая маленькая ложь» и «Исчезнувшая».

Покупателем стала компания, которую бывшие топ-менеджеры Disney создают на деньги одного из крупнейших в мире инвестфондов Blackstone, отмечают Известия.

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А ранее стало известно, что в рейтинге «50 самых успешных звезд России» журнала Forbes первое место сохранил мастер смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов. Издание отмечает, что за прошлый год он заработал 12 миллионов долларов и упоминался в СМИ более 100 тысяч раз.

Второе место занял рэпер Моргенштерн, который в прошлом году был всего на 21 строчке. На третьей строчке расположилась Ольга Бузова, четвертая позиция — у Тимати. На пятой строчке новичок рейтинга экс-лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров. На шестом – Ксения Собчак.

