Forbes: Москва заняла шестое место в мире по числу миллиардеров

По данным издания, в Москве проживает 61 миллиардер. Их общее состояние - $307,1 миллиарда.

Богатейшим москвичом назван основатель компании «Интеррос» Владимир Потанин. Его состояние оценили в $23,7 миллиарда.

За год число миллиардеров в Москве выросло на восемь человек.

Следом за российской столицей идут Мумбаи, Шэньчжэнь и Сингапур. На первом оказался оказался Нью-Йорк (101 миллиардер).

В 2022 году из списка российских миллиардеров Forbes выбыли 35 человек. На фоне санкций уменьшилось состояние 68 предпринимателей, пишет «Радиоточка НСН».

