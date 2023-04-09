Forbes: Москва заняла шестое место в мире по числу миллиардеров
Столица России вошла в десятку мегаполисов по числу проживающих в них миллиардеров, пишет Forbes.
По данным издания, в Москве проживает 61 миллиардер. Их общее состояние - $307,1 миллиарда.
Богатейшим москвичом назван основатель компании «Интеррос» Владимир Потанин. Его состояние оценили в $23,7 миллиарда.
За год число миллиардеров в Москве выросло на восемь человек.
Следом за российской столицей идут Мумбаи, Шэньчжэнь и Сингапур. На первом оказался оказался Нью-Йорк (101 миллиардер).
В 2022 году из списка российских миллиардеров Forbes выбыли 35 человек. На фоне санкций уменьшилось состояние 68 предпринимателей, пишет «Радиоточка НСН».
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