Forbes назвал самого богатого россиянина

Основатель международного производителя удобрений «Еврохим» и угольно-энергетической компании СУЭК Андрей Мельниченко оказался самым богатым россиянином по версии Forbes.

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Состояние Мельниченко оценивается в 25,2 миллиарда долларов. Ранее эту позицию занимал бенефициар НЛМК Владимир Лисин (3-е место, 22,1 милиларда долларов).

Вторую строчку рейтинга занял президент «Норникеля» Владимир Потанин, его состояние на сегодняшний день оценивается в 23,7 миллиарда долларов.

В 37-м ежегодном рейтинге богатейших людей мира оказались 110 российских миллиардеров, что на 22 человека больше, чем в 2022 году. Их общее состояние возросло с 353 миллиардов долларов до 505 миллиардов.

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