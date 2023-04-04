Forbes назвал самого богатого россиянина
Основатель международного производителя удобрений «Еврохим» и угольно-энергетической компании СУЭК Андрей Мельниченко оказался самым богатым россиянином по версии Forbes.
Состояние Мельниченко оценивается в 25,2 миллиарда долларов. Ранее эту позицию занимал бенефициар НЛМК Владимир Лисин (3-е место, 22,1 милиларда долларов).
Вторую строчку рейтинга занял президент «Норникеля» Владимир Потанин, его состояние на сегодняшний день оценивается в 23,7 миллиарда долларов.
В 37-м ежегодном рейтинге богатейших людей мира оказались 110 российских миллиардеров, что на 22 человека больше, чем в 2022 году. Их общее состояние возросло с 353 миллиардов долларов до 505 миллиардов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru