Фонтан «Часы мира» на Манежной площади капитально отремонтируют

«Специалисты очистят купол от загрязнений, заменят отдельные бронзово-алюминиевые элементы фонтана, а также проведут локальный ремонт стальных конструкций», - отметил Бочкарёв.

Председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева добавила, что специалисты также отремонтируют чашу фонтана и заменят поврежденные части композиции. По ее словам, одной из важнейших частью работ станет модернизация инженерных коммуникаций. Для внутреннего освещения фонтана будут установлены светодиодные лампы, подводные светильники, светодиодные прожекторы и фонари для архитектурного освещения.

Фонтан «Часы мира» возвели в 1997 году. Он выглядит как стеклянный купол с изображением карты Северного полушария, на котором расположилась скульптура Георгия Победоносца.

