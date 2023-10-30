Фонтан «Часы мира» на Манежной площади капитально отремонтируют

Фонтан «Часы мира» над подземным торговым комплексом в центре столицы почистят и отремонтируют, рассказал заммэра столицы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

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«Специалисты очистят купол от загрязнений, заменят отдельные бронзово-алюминиевые элементы фонтана, а также проведут локальный ремонт стальных конструкций», - отметил Бочкарёв.

Председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева добавила, что специалисты также отремонтируют чашу фонтана и заменят поврежденные части композиции. По ее словам, одной из важнейших частью работ станет модернизация инженерных коммуникаций. Для внутреннего освещения фонтана будут установлены светодиодные лампы, подводные светильники, светодиодные прожекторы и фонари для архитектурного освещения.

Фонтан «Часы мира» возвели в 1997 году. Он выглядит как стеклянный купол с изображением карты Северного полушария, на котором расположилась скульптура Георгия Победоносца.

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ФОТО: Информационная служба портала Стройкомплекса
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