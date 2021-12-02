Фонд «Звезда на ладошке» 7 декабря проведет благотворительный вечер
Во вторник 7 декабря в московском ресторане «Турандот» пройдет благотворительный вечер, посвященный учреждению ежегодной премии «Звезда на ладошке» от одноименного благотворительного фонда.
Фонд ставит своей целью помощь детям со спинальной мышечной атрофией (СМА). В период с октября 2020 года фонд собрал 150 млн рублей на дорогостоящий препарат «Золгенсма» для 30 детей. Еще около 100 детей получили другие недоступные им лекарства.
По данным организаторов вечера, статуэтка «Золотая Звезда» является благодарностью «спонсорам, благотворителям, волонтерам и всем тем, кто внес и продолжает вносить свой бесценный вклад в дело спасения жизней». Ведущим мероприятия будет Валдис Пельш.
В программе вечера - торжественное награждение номинантов, банкет, выступления артистов и благотворительный аукцион. Все средства, собранные в этот вечер, также будут направлены на помощь детям с диагнозом СМА.
Основателями фонда являются актриса Алёна Хмельницкая и режиссер Александра Франк. Главой попечительского совета фонда стала медиаменеджер, главный редактор RT Маргарита Симоньян. Под ее руководством телеканал запустил благотворительный проект «Дальше действовать будем мы», который позволяет читателям напрямую помогать нуждающимся, чьи истории публикуют в социальных сетях RT.
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