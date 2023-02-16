Американке, которая выгуливала теленка на Красной площади, запретили въезд в Россию на 40 лет

Троицкий суд Москвы запретил американской экоактивистке Алисии Дей въезжать в Россию до 2063 года. Ранее женщину задержали на Красной площади, где она появилась с теленком. 1 февраля Тверской суд дал ей 13 суток ареста по делу об участии в несанкционированной акции, передает ТАСС.

Дей проживала в России без регистрации, поскольку не знала о необходимости ее оформить. В страну она прибыла по туристической визе. В связи с этим в отношении американки также было возбуждено дело о нарушение правил въезда или режима пребывания в иностранном государстве.