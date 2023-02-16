Американке, которая выгуливала теленка на Красной площади, запретили въезд в Россию на 40 лет
Троицкий суд Москвы запретил американской экоактивистке Алисии Дей въезжать в Россию до 2063 года. Ранее женщину задержали на Красной площади, где она появилась с теленком. 1 февраля Тверской суд дал ей 13 суток ареста по делу об участии в несанкционированной акции, передает ТАСС.
Дей проживала в России без регистрации, поскольку не знала о необходимости ее оформить. В страну она прибыла по туристической визе. В связи с этим в отношении американки также было возбуждено дело о нарушение правил въезда или режима пребывания в иностранном государстве.
При этом суд отказался рассматривать материалы дела из-за найденных в них нарушения. Американка рассказала журналистам, что сама решила покинуть Россию.
По версии полиции, во время прогулки на Красной площади Дей выкрикивала лозунги «животные не еда». Сама она рассказывала, что купила теленка на «Авито» и хотела показать ему Красную площадь.
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