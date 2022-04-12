Путин посетит пасхальное богослужение

Президент России Владимир Путин намерен посетить пасхальное богослужение в этом году. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

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Он пообещал своевременно рассказать о деталях посещения Путиным праздничного богослужения в этом году.

Также Песков отметил, что президент РФ обычно посещает богослужение в Пасху. В прошлом году Владимир Путин посетил пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя 2 мая.

Праздник православной Пасхи в России в 2022 году пройдет 24 апреля.


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ФОТО: www.kremlin.ru
ТЕГИ:ПутинПасха
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