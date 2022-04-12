Путин посетит пасхальное богослужение
Президент России Владимир Путин намерен посетить пасхальное богослужение в этом году. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Он пообещал своевременно рассказать о деталях посещения Путиным праздничного богослужения в этом году.
Также Песков отметил, что президент РФ обычно посещает богослужение в Пасху. В прошлом году Владимир Путин посетил пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя 2 мая.
Праздник православной Пасхи в России в 2022 году пройдет 24 апреля.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,0 млн+10 910 / сут.
Умерли
372 тыс.+281 / сут.
Выздоровели
17,3 млн+31 271 / сут.
- Макрон: Путин с уважением относится к Франции
- Путин посетит пасхальное богослужение
- СМИ: Власти Шанхая ослабили карантинные меры
- Наблюдаются сбои в работе Youtube в США
- Госдеп США: в НАТО двери открыты
- Киргизия и Таджикистан начали отвод сил от границы
- Доллар подорожал на 61,5 копейки, евро подешевел на 2,25 копейки
- Песков усомнился в достоверности кадров задержания Медведчука
- Магазины OBI откроются в РФ в ближайшее время
- В Рязанской области уголовное дело возбуждено после гибели двух мужчин
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru