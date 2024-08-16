ФОМ: Владимиру Путину доверяют 80% опрошенных россиян

Уровень доверия россиян президенту страны Владимиру Путину с 9 по 11 августа увеличился на 2% и составил 80%, следует из результатов опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

В опросе поучаствовали 1,5 тысяч россиян. Также 80% опрошенных положительно оценили работу президента на своем посту, однако по сравнению с прошлой неделей этот пункт снизился на 2%. По итогам опроса, 80% респондентов выразили доверие Путину.

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Также 52% респондентов положительно оценили работу правительства, а 58% опрошенных заявили, что глава кабмина РФ Михаил Мишустин хорошо справляется с рабочими задачами.

Ранее ВЦИОМ сообщил, что 78% россиян считают, что женщины должны участвовать в политике наравне с мужчинами, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Сергей Бобылев
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