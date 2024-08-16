ФОМ: Владимиру Путину доверяют 80% опрошенных россиян
Уровень доверия россиян президенту страны Владимиру Путину с 9 по 11 августа увеличился на 2% и составил 80%, следует из результатов опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).
В опросе поучаствовали 1,5 тысяч россиян. Также 80% опрошенных положительно оценили работу президента на своем посту, однако по сравнению с прошлой неделей этот пункт снизился на 2%. По итогам опроса, 80% респондентов выразили доверие Путину.
Также 52% респондентов положительно оценили работу правительства, а 58% опрошенных заявили, что глава кабмина РФ Михаил Мишустин хорошо справляется с рабочими задачами.
Ранее ВЦИОМ сообщил, что 78% россиян считают, что женщины должны участвовать в политике наравне с мужчинами, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Джордж Клуни выставил на аукцион встречу с собой
- Коллекционный самолет Fouga Magister упал в море во время авиашоу на юге Франции
- Николас Кейдж сыграет тренера в фильме «Мэдден»
- Атомобильный мост через реку Сейм в Курской области разрушен после удара ВСУ
- Комиссия по ЧС признала угрозой ЧС последствия ракетной атаки на Крымский мост
- В Ростове-на-Дону загорелся ТЦ «Орбита»
- СМИ: Склад крупнейшего немецкого производителя стали горит более 30 часов
- В «Крыльях Советов» словами Высоцкого опровергли интерес к Дзюбе
- ФОМ: Владимиру Путину доверяют 80% опрошенных россиян
- Цена золота установила новый исторический рекорд
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru