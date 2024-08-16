Путин 18-19 августа посетит с государственным визитом Азербайджан

В сообщении говорится, что планируется обсуждение вопросов «дальнейшего развития российско-азербайджанских отношений стратегического партнёрства и союзничества».

Также в ходе переговоров будут затронуты актуальные международные и региональные проблемы.

«По итогам визита планируется принять Совместное заявление глав государств, подписать межправительственные и другие документы», - заключили в Кремле.

Ранее кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что если он победит на выборах в ноябре, то немедленно обратится напрямую к лидерам России и Украины с призывом к началу переговоров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

