Путин 18-19 августа посетит с государственным визитом Азербайджан

Президент РФ Владимир Путин 18–19 августа посетит с государственным визитом Азербайджан. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

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В сообщении говорится, что планируется обсуждение вопросов «дальнейшего развития российско-азербайджанских отношений стратегического партнёрства и союзничества».

Также в ходе переговоров будут затронуты актуальные международные и региональные проблемы.

«По итогам визита планируется принять Совместное заявление глав государств, подписать межправительственные и другие документы», - заключили в Кремле.

Ранее кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что если он победит на выборах в ноябре, то немедленно обратится напрямую к лидерам России и Украины с призывом к началу переговоров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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