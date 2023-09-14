ФОМ: треть россиян ожидают улучшения жизни в стране через год
Только 16% россиян уверены, что через год жизнь в России ухудшится. Результаты соответствующего исследования опубликованы на сайте Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).
Улучшения жизни в РФ через полгода - год ожидают 33% респондентов, среди которых в основном граждане от 18 до 30 лет. Большинство россиян заявили, что спустя год в стране ничего не изменится (36%).
Также исследователи спросили, какой будет жизнь в России через три - пять лет. Большинство заявили, что она станет лучше - так ответили 42% россиян, Ещё 20% респондентов не ждут никаких изменений, а 13% опрошенных уверены, что будет только хуже.
Ранее в ФОМ выяснили, что большинство россиян не ощутили влияния введённыех после начала спецоперации антироссийских санкций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru