ФОМ: треть россиян ожидают улучшения жизни в стране через год

Улучшения жизни в РФ через полгода - год ожидают 33% респондентов, среди которых в основном граждане от 18 до 30 лет. Большинство россиян заявили, что спустя год в стране ничего не изменится (36%).

Также исследователи спросили, какой будет жизнь в России через три - пять лет. Большинство заявили, что она станет лучше - так ответили 42% россиян, Ещё 20% респондентов не ждут никаких изменений, а 13% опрошенных уверены, что будет только хуже.

Ранее в ФОМ выяснили, что большинство россиян не ощутили влияния введённыех после начала спецоперации антироссийских санкций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

