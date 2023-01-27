ФОМ: Россияне назвали наиболее подорожавшие продукты
Мясо стало наиболее подорожавшим продуктом за последний месяц. Согласно результатам опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ), об этом заявили 35% россиян.
Также респонденты пожаловались на рост стоимости молока, молочных продуктов, рыбы и морепродуктов (по 29%). Ещё 23% опрошенных указали на подорожание хлеба и хлебобулочных.
Увеличение стоимости яиц заметили 20% россиян, 18% респондентов заяили о подорожавшем сахаре и плодово-овощной продукции. Ещё 16% опрошенных указали, что стали платить больше за растительное масло, крупы и макаронные изделия, а 12% зафиксировали подорожание алкоголя.
Что касается непродовольственных товаров, то россияне указали на рост стоимости лекарств (33%), а также услуг ЖКХ (38%).
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что инфляция в России продолжает замедляться, однако контролирование цен всё ещё остаётся важной задачей, подчеркнул глава государства, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru