ФОМ: Россияне назвали наиболее подорожавшие продукты

Также респонденты пожаловались на рост стоимости молока, молочных продуктов, рыбы и морепродуктов (по 29%). Ещё 23% опрошенных указали на подорожание хлеба и хлебобулочных.

Увеличение стоимости яиц заметили 20% россиян, 18% респондентов заяили о подорожавшем сахаре и плодово-овощной продукции. Ещё 16% опрошенных указали, что стали платить больше за растительное масло, крупы и макаронные изделия, а 12% зафиксировали подорожание алкоголя.

Что касается непродовольственных товаров, то россияне указали на рост стоимости лекарств (33%), а также услуг ЖКХ (38%).

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что инфляция в России продолжает замедляться, однако контролирование цен всё ещё остаётся важной задачей, подчеркнул глава государства, сообщает RT.

