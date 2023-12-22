ФОМ: Путину доверяют 77% россиян

Президенту Владимиру Путину доверяет 77 процентов россиян, следует из опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Путин объявил об участии в президентских выборах

Также 78 процентов респондентов положительно оценили деятельность действующего президента РФ. И лишь девять процентов отметили, что недовольны его работой.

Уточняется, что опрос респондентов проводился с 15 по 17 декабря 2023 и охватил 1500 человек в 53 регионах страны.

Ранее ФОМ сообщал, что большая часть россиян полагает, что Владимиру Путину стоит баллотироваться на новый президентский срок, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:Выборы Президента РоссииВладимир Путин

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