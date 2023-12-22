ФОМ: Путину доверяют 77% россиян
22 декабря 202311:19
Президенту Владимиру Путину доверяет 77 процентов россиян, следует из опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).
Также 78 процентов респондентов положительно оценили деятельность действующего президента РФ. И лишь девять процентов отметили, что недовольны его работой.
Уточняется, что опрос респондентов проводился с 15 по 17 декабря 2023 и охватил 1500 человек в 53 регионах страны.
Ранее ФОМ сообщал, что большая часть россиян полагает, что Владимиру Путину стоит баллотироваться на новый президентский срок, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru