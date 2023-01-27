ФОМ: половина россиян ощущают тревогу

Уровень тревожного настроения россиян на фоне проводимой российскими властями военной операции на Украине составил 50%. Об этом говорится в исследовании Фонда «Общественное мнение» (ФОМ). Половина респондентов ответила, что на данный момент среди их родных, друзей, коллег и знакомых тревожное настроение преобладает. На прошлой неделе этот показатель составлял 52%.

Еще 5% опрошенных затруднились с ответом. А 45% утверждают, что ощущают спокойствие (неделей ранее таких было 42%).

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Опрос был проведен 20-22 января в 104 населенных пунктах, 53 субъектах России среди 1500 респондентов.

По состоянию на 16 октября ФОМ сообщал, что уровень тревожности в России снизился с 67% неделей ранее до 56%. Происходило это на фоне объявленной президентом РФ Владимиром Путиным частичной мобилизации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: vk.com
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