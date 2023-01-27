ФОМ: половина россиян ощущают тревогу

Уровень тревожного настроения россиян на фоне проводимой российскими властями военной операции на Украине составил 50%. Об этом говорится в исследовании Фонда «Общественное мнение» (ФОМ). Половина респондентов ответила, что на данный момент среди их родных, друзей, коллег и знакомых тревожное настроение преобладает. На прошлой неделе этот показатель составлял 52%.

Еще 5% опрошенных затруднились с ответом. А 45% утверждают, что ощущают спокойствие (неделей ранее таких было 42%).