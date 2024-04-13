В Ростове-на-Дону загорелся банный комплекс

Банный комплекс загорелся на улице Республиканской в Ростове-на-Дону, площадь пожара составляет 500 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе управления МЧС по Ростовской области.

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Сообщение о возгорании поступило спасателям в 05:55 мск.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения... установлено, что произошел пожар в банном комплексе на площади 500 м²», — указали в ведомстве.

Возгоранию присвоили ранг №2. К борьбе с огнем привлекли 83 человека и 22 единицы техники. По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее в подмосковном Раменском загорелся склад со стройматериалами, огонь распространился на 700 кв. м, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:Ростов-на-ДонуПожарМЧС

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