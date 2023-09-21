ФОМ: 11% россиян заявили об улучшении своего материального положения

Большинство респондентов (57%) считают своё материальное положение «средним», а недовольны им 18% россиян. При этом 36% опрошенных заявили, что каких-либо изменений в этом вопросе не ожидают, 28% россиян надеются на улучшение материального положения, а 13%, наоборот, на ухудшение.

Также участники опроса ФОМ отметили, что никаких изменений в финансовой сфере не заметили - так считают 66% респондентов. Ещё 22% граждан пожаловались на ухудшение своего материального положения, и только 11% заявили, что оно улучшилось.

Ранее в ФОМ выяснили, что 16% россиян уверены, что через год жизнь в России ухудшится, а 36% считают, что спустя год в стране ничего не изменится, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

