«Фобос» заявил о возможных торнадо в регионах Среднего Поволжья
3 августа в регионах Среднего Поволжья может наблюдаться торнадо, сообщает ТАСС со ссылкой на ведущего специалиста Центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.
По его словам, в настоящее время погода определяется прохождением холодного атмосферного фронта в Центральной России.
После жары вторжение холода вызвало взрывной рост дождевых облаков высотой до 12 тыс. метров.
Говорят о Тверской области, Тишковец отметил, что там пронесся не смерч, а торнадо.
Как сообщалось, три человека, в том числе ребенок, погибли, восемь получили травмы в результате непогоды в Тверской области.
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