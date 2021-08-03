«Фобос» заявил о возможных торнадо в регионах Среднего Поволжья

3 августа в регионах Среднего Поволжья может наблюдаться торнадо, сообщает ТАСС со ссылкой на ведущего специалиста Центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

По его словам, в настоящее время погода определяется прохождением холодного атмосферного фронта в Центральной России.

Турист из Москвы погиб во время урагана в Тверской области

После жары вторжение холода вызвало взрывной рост дождевых облаков высотой до 12 тыс. метров.

Говорят о Тверской области, Тишковец отметил, что там пронесся не смерч, а торнадо.

Как сообщалось, три человека, в том числе ребенок, погибли, восемь получили травмы в результате непогоды в Тверской области.

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ФОТО: скриншот с YouTube
ТЕГИ:ФобосПогода
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