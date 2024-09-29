«Фобос»: южные регионы России накрыли пыльные бури

Пыльные бури наблюдаются в Ростовской, Волгоградской и Астраханской областях, а также в Калмыкии и Дагестане.

По данным синоптиков, сильный ветер сохранится в понедельник. Буря может донести частицы пыли до Белгородской, Липецкой, Орловской и Нижегородской областей, отметили в центре «Фобос».

Ранее четыре человека погибли в Мумбаи в результате падения рекламного щита во время пыльной бури, передает «Радиоточка НСН».

