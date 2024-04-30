В Иркутске из-за сильного ветра возникла пыльная буря

«В Иркутске ветер - силой 20 м/с, в районе аэропорта порывы достигают 25 м/с. Пыльная буря... В области сохраняются чрезвычайно высокие классы пожарной опасности», - говорится в сообщении.Из-за сильных порывов ветра спасательные службы оперативно реагируют на многочисленные возгорания в городе и пригородах. Так, в Иркутске идет тушение пожаров в частных домах и хозпостройках на улицах Шевцова, Трактовая, в селе Максимовщина и других населенных пунктах.Для предотвращения распространения огня энергетики вынуждены были превентивно отключить электричество в ряде микрорайонов частного сектора Иркутска и садоводческих товариществ Иркутского района.Жителей призывают соблюдать осторожность и по возможности оставаться дома из-за пыльной бури и опасности взвихрения легких конструкций сильным ветром.