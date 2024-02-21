В ФНС назвали фейком сообщения о задолженности у Соловьева

В ведомстве заявили, что по состоянию на 21 февраля 2024 года долгов у Соловьева нет. Журналист своевременно исполняет все налоговые обязательства, подчеркнули в ФНС.

Сообщения в некоторых Telegram-каналах о якобы налоговой задолженности у телеведущего в службе назвали фейком.

По данным исследования холдинга РОМИР, Соловьев возглавил зимний рейтинг инфлюенсеров, которым больше всего доверяют россияне, передает «Радиоточка НСН».

