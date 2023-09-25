ФНС расширит упрощенное предоставление ипотечных налоговых вычетов

По его словам, доля инвестиционных вычетов, предоставляемых в упрощенном порядке, увеличилась с 38% до 60%, имущественных вычетов — с 2% до 7%.

По его словам, сейчас граждане не должны заполнять налоговую декларацию и предоставлять подтверждающие документы при получении имущественных и инвестиционных вычетов. Передачей данных для начислений гражданам вычетов в налоговую службу занимаются кредитные организации.

Следующим этапом станут социальные вычеты, пообещал Егоров. По словам главы ФНС, этот этап необходимо реализовать, чтобы иметь возможность заполнять данные по вычетам для налогоплательщиков и максимально быстро их предоставлять.

Так, с 1 января 2024 года граждане смогут в упрощенном порядке получить налоговые вычеты за физкультурные услуги, лечение, страхование жизни и обучение.

Ранее ряд депутатов Госдумы предложили увеличить в 2024 году пенсии, выплачиваемые работающим инвалидам. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

