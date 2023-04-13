ФНС опубликовала список автомобилей, облагаемых «налогом на роскошь»

Так, в перечень включили 275 выпущенных не более 10 лет назад авто стоимостью от 10 до 15 млн рублей, а также 174 модели не старше 20 лет, стоимость которых превышает 15 млн рублей. Под «налог на роскошь» подпадают в том числе бренды Audi, Aston Martin, BMW, Bentley, Ferrari, Jaguar, Lamborghini, Land Rover, Mercedes Benz, Porsche, Rolls-Royce, Lexus, Cadillac, Aurus.

Транспортный налог для таких автомобилей будет исчисляться в тройном размере. Владельцы дорогих машин получат соответствующие налоговые уведомления за текущий год осенью 2024-го.

