ФНС опровергла сообщения о сотруднике, платившем налоги за других граждан

Информация о сотруднике Федеральной налоговой службы (ФНС) в Московской области, платившем налоги за других граждан, является недостоверной. Об этом сообщает РБК со ссылкой на ведомство.

В Подмосковье сотрудник ФНС платил налоги за россиян

В ФНС подчеркнули, что в подмосковном управлении службы, а также территориальных налоговых органах не проводятся служебные проверки по указанным основаниям.

Ранее электронное СМИ «Закония» сообщило в Facebook, что в Подмосковье сотрудник ФНС платил незначительные налоги — от нескольких копеек до сотни рублей — за других граждан. Отмечалось, что коллеги чиновника неоднократно жаловались на него из-за высоких показателей, действия сотрудника ФНС вскрылись после служебной проверки, и теперь служба проверяет всю его деятельность.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Московская ОбластьОпровержениеНалогиФНС
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