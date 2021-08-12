В Подмосковье сотрудник ФНС платил налоги за россиян
Сотрудник Федеральной налоговой службы (ФНС) в Московской области платил налоги за других граждан, в отношении чиновника проводится проверка. Об этом сообщает портал «Закония».
Отмечается, что сотрудник ФНС платил незначительные суммы от нескольких копеек до сотни рублей. По словам налогового чиновника, мелкие долги, возникшие «техническим» образом или в результате округления либо доначисления пеней, сложнее взыскать с налогоплательщиков.
Однако коллеги работника налоговой службы неоднократно жаловались на него из-за высоких показателей, и после служебной проверки действия чиновника вскрылись.
Сейчас ФНС проверяет всю служебную деятельность сотрудника.
Между тем в Федеральной налоговой службе дали прогноз по налогам, которые поступят в российский бюджет в нынешнем году, напоминает RT. По словам руководителя ФНС Даниила Егорова, служба рассчитывает на поступление до 25,5 трлн рублей.
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