ФНС: Налоги за детей смогут оплачивать родители в личном кабинете

Отмечается, что в личном кабинете появилась вкладка «Семейный доступ» в разделе «Профиль», где можно добавить детей. Они будут исключены из списка при достижения 18-летия или при желании налогоплательщика.

По данным службы, оплата доступна через онлайн-банк, картой, также можно распечатать квитанцию для оплаты.