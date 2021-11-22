ФНС: Налоги за детей смогут оплачивать родители в личном кабинете
Федеральная налоговая служба (ФНС) ввела новую функцию в личном кабинете налогоплательщика, которая позволяет родителям оплачивать налоги за несовершеннолетних детей на сайте. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что в личном кабинете появилась вкладка «Семейный доступ» в разделе «Профиль», где можно добавить детей. Они будут исключены из списка при достижения 18-летия или при желании налогоплательщика.
По данным службы, оплата доступна через онлайн-банк, картой, также можно распечатать квитанцию для оплаты.
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