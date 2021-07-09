ФМБА России завершило доклинические испытания вакцины от COVID-19

Доклинические исследования вакцины от коронавируса разработки Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России завершены. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что доклинические испытания препарата были полностью успешно завершены в июне.

«В доклинических исследованиях доказаны безопасность, иммуногенность и протективность (защитный потенциал) вакцинного препарата», — сообщила руководитель ФМБА Вероника Скворцова.

Глава ведомства отметила, что пакет документов для получения разрешения на проведение клинических исследований I и II фазы уже внесен на рассмотрение в Минздрав. ФМБА планирует в ближайшее приступить к проведению клинических испытаний.

Вакцина ФМБА использует в качестве мишени консервативные белки вируса, которые наименее подвержены мутациям. Препарат, разработанный на новой технологической платформе, нацелен прежде всего на развитие клеточного иммунитета.

