ФМБА России завершило доклинические испытания вакцины от COVID-19

Доклинические исследования вакцины от коронавируса разработки Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России завершены. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что доклинические испытания препарата были полностью успешно завершены в июне.

«В доклинических исследованиях доказаны безопасность, иммуногенность и протективность (защитный потенциал) вакцинного препарата», — сообщила руководитель ФМБА Вероника Скворцова.

Глава ведомства отметила, что пакет документов для получения разрешения на проведение клинических исследований I и II фазы уже внесен на рассмотрение в Минздрав. ФМБА планирует в ближайшее приступить к проведению клинических испытаний.

Вакцина ФМБА использует в качестве мишени консервативные белки вируса, которые наименее подвержены мутациям. Препарат, разработанный на новой технологической платформе, нацелен прежде всего на развитие клеточного иммунитета.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
ТЕГИ:ВакцинаКоронавирусВероника Скворцова
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