ФМБА приступило к клиническим исследованиям своей вакцины от COVID-19

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России начинает клинические испытания своей вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Федеральное медико-биологическое агентство получило официальное разрешение Министерства здравоохранения Российской Федерации на проведение клинических исследований I и II фазы субъединичной рекомбинантной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2. Клинические исследования будут проводиться с 19 июля 2021 года», — цитирует сообщение ТАСС.

В исследованиях примут участие 200 человек в возрасте от 18 до 60 лет.

Вакцина, разработанная Санкт-Петербургским НИИ вакцин и сывороток ФМБА, создана на новой технологической платформе и нацелена на развитие клеточного иммунитета. Доклинические исследования препарата завершились в июне текущего года.

Между тем глава филиала научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Александр Семенов заявил, что эффективная массовая вакцинация может остановить пандемию коронавируса. По словам эксперта, при этом условии пандемия может закончиться во всем мире уже к концу 2021 года, пишет «Свободная пресса».

