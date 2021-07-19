ФМБА приступило к клиническим исследованиям своей вакцины от COVID-19
Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России начинает клинические испытания своей вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Федеральное медико-биологическое агентство получило официальное разрешение Министерства здравоохранения Российской Федерации на проведение клинических исследований I и II фазы субъединичной рекомбинантной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2. Клинические исследования будут проводиться с 19 июля 2021 года», — цитирует сообщение ТАСС.
В исследованиях примут участие 200 человек в возрасте от 18 до 60 лет.
Вакцина, разработанная Санкт-Петербургским НИИ вакцин и сывороток ФМБА, создана на новой технологической платформе и нацелена на развитие клеточного иммунитета. Доклинические исследования препарата завершились в июне текущего года.
Между тем глава филиала научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Александр Семенов заявил, что эффективная массовая вакцинация может остановить пандемию коронавируса. По словам эксперта, при этом условии пандемия может закончиться во всем мире уже к концу 2021 года, пишет «Свободная пресса».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,0 млн+24 633 / сут.
Умерли
149 тыс.+719 / сут.
Выздоровели
5,4 млн+18 764 / сут.
- Чернышенко анонсировал появление сети 5G в крупных городах России
- Земфира потребовала «УВАЖЕНИЕ» в сети
- Мишустин освободил от должности замглавы Минэнерго Яновского
- ФМБА приступило к клиническим исследованиям своей вакцины от COVID-19
- Голикова сообщила о создании в России «санитарного щита»
- Эксперт рассказал, почему современные смартфоны непригодны для ремонта
- Жириновский призвал выдать российские паспорта русским из Средней Азии
- В ФАС России прокомментировали возможный рост цен на хлеб
- «Били головой о стол». Избитой корреспондентке дали штраф за «мелкое хулиганство»
- В России появится собственная линейка электромобилей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru