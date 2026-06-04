В Крыму один человек погиб при атаке дрона ВСУ на пригородный поезд
Украинский БПЛА атаковал пригородный поезд, следовавший из Азовского в Керчь в Крыму. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.
В результате удара погиб один человек, трое получили ранения. На месте ЧП находятся специалисты экстренные оперативные службы.
«Органы власти окажут всю необходимую помощь и поддержку», - написал Аксенов в мессенджере «Макс».
Ранее в городе Енакиево в Донецкой Народной Республике дрон ВСУ ударил по автобусу «Москва-Симферополь», пишет 360.ru. По последним данным, в результате атаки погибли восемь человек.
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