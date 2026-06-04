В Крыму один человек погиб при атаке дрона ВСУ на пригородный поезд

Украинский БПЛА атаковал пригородный поезд, следовавший из Азовского в Керчь в Крыму. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.

В результате удара погиб один человек, трое получили ранения. На месте ЧП находятся специалисты экстренные оперативные службы.

«Органы власти окажут всю необходимую помощь и поддержку», - написал Аксенов в мессенджере «Макс».

Ранее в городе Енакиево в Донецкой Народной Республике дрон ВСУ ударил по автобусу «Москва-Симферополь», пишет 360.ru. По последним данным, в результате атаки погибли восемь человек.