Флорист рассказала, как подобрать идеальный букет к 14 февраля

«Для начала взгляните на бутон: лепестки должны быть плотно собраны, без пятен и потемнений. По текстуре свежие лепестки и листья довольно упругие и хорошо держат форму», - пояснила она в беседе с «Газетой.Ru».

По словам Колгановой, стоит избегать цветов с размякшими, увядшими или засохшими лепестками.

Праздничный букет в пастельных тонах может быть составлен из тюльпанов, гиацинтов и пионовидных роз. Альтернативным вариантом может быть и букет в насыщенных оттенках, в который можно добавить красные розы и эвкалипт. Как добавила флорист, наиболее экзотично в букете будут смотреться орхидеи, антуриумы, каллы или протеи.

Ранее сообщалось, что стоимость тюльпанов в России приблизились к розам. Эксперты прогнозируют, что традиционный букет тюльпанов к празднику 8 Марта в этом году обойдется на 25% дороже, поскольку цены одного цветка достигла 231 рубля, напоминает «Радиоточка НСН».

