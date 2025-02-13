Флорист рассказала, как подобрать идеальный букет к 14 февраля
Выбирая букет к дню святого Валентина, важно обращать внимание на состояние цветов, рассказала флорист сети цветочных студий FMART by flowwow Наталья Колганова.
«Для начала взгляните на бутон: лепестки должны быть плотно собраны, без пятен и потемнений. По текстуре свежие лепестки и листья довольно упругие и хорошо держат форму», - пояснила она в беседе с «Газетой.Ru».
По словам Колгановой, стоит избегать цветов с размякшими, увядшими или засохшими лепестками.
Праздничный букет в пастельных тонах может быть составлен из тюльпанов, гиацинтов и пионовидных роз. Альтернативным вариантом может быть и букет в насыщенных оттенках, в который можно добавить красные розы и эвкалипт. Как добавила флорист, наиболее экзотично в букете будут смотреться орхидеи, антуриумы, каллы или протеи.
Ранее сообщалось, что стоимость тюльпанов в России приблизились к розам. Эксперты прогнозируют, что традиционный букет тюльпанов к празднику 8 Марта в этом году обойдется на 25% дороже, поскольку цены одного цветка достигла 231 рубля, напоминает «Радиоточка НСН».
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