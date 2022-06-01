Флешмоб «Дыхание Земли» прошёл в «Орлёнке» при участии главы Росприроднадзора

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова запустила флешмоб в поддержку сохранения окружающей среды «Дыхание Земли» во Всероссийском детском центре «Орлёнок». В акции 1 июня приняли участие свыше тысячи детей и подростков.



Флешмоб был организован в рамках международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого», учрежденной природоохранной службой. Все отряды «Орлёнка» собрались в круг, держа в руках круглый флаг диаметром 15 метров с эмблемой премии в виде краснокнижного белого мишки и медведицы. Синхронно двигаясь, участники символически показали, как дышит планета.



Глава Росприроднадзора призвала ребят не оставаться равнодушными к бедам природы.



«От каждого из нас зависит то, каким воздухом мы дышим, в каком море купаемся и что едим. Каждый из вас может стать настоящим супергероем и начать спасать природу, потому что экология – дело каждого. Вы знаете о нашем детском экологическом проекте, многие из вас принимают в нём активное участие, и именно поэтому вы здесь», - отметила Светлана Радионова.



Она рассказала о суперактивистах, которые прислали более 100 работ на конкурс и привели с собой десятки друзей. Ещё один участник, Борис Глушак из Санкт-Петербурга, создал уникальные проекты - фотобиореактор «Каскад-1», позволяющий очищать воздух от вирусов и бактерий, и экобота, который может делать мониторинг водных бассейнов в труднопроходимых местах.



Глава Росприроднадзора инициировала премию в 2021 году. Главная задача проекта – популяризировать тему экологии и прививать привычки ответственного потребления и сохранения окружающей среды. Премия нынешнего года включает девять номинаций - семь индивидуальных и две командные. В соискании принимают участие дети и подростки в возрасте от 6 до 17 лет включительно. Заявки принимаются на сайте www.экологияделокаждого.рф.



Полсотни самых активных участников проекта из 26 регионов страны были поощрены бесплатными путёвками на шестую смену во Всероссийский детский центр «Орлёнок», которые предоставил федеральный партнёр проекта АО «ОХК «Уралхим». Специальная экологическая смена под эгидой ведомства проходит до 19 июня.



Генеральным партнером премии выступает АНО «Центр «Арктические инициативы». Федеральными партнёрами стали – АО «РНГ», АО «ОХК «Уралхим», ВДЦ «Орлёнок», Московский зоопарк. Проект поддержали: киностудия «Союзмультфильм», «Российское движение школьников», гранд отель «Жемчужина».



Генеральным информационным партнёром стало МИА «Россия сегодня», генеральным радиопартнёром – Business FM. Информационными партнёрами – МИЦ «Известия», ИД «Комсомольская правда», телеканал «МИР», «Детское радио», ФИА «Регнум», информационно-образовательный проект ТАСС – Ньюм, Fanabi, журнал «Экоград», газета «Петербургский дневник».

