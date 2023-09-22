Флагманский центр Боткинской больницы достроят до конца 2023 года

Флагманский центр Боткинской больницы с вертолетной площадкой построили на 95%, ожидается, что его возведение завершится до конца 2023 года. Уже выполнена отделка кровли и фасадов, благоустройство, монтаж лифтов, систем электро-и водоснабжения вентиляции и кондиционирования, заканчивается отделка помещений. Также полностью завершена подготовка контура надземных пешеходных галерей, соединяющих строящийся центр с существующими корпусами больницы. Это поможет оперативно транспортировать пациентов при исследованиях или операциях и поспособствует удобству перемещения персонала.

По словам исполняющего обязанности руководителя столичного Департамента строительства Рафика Загрутдинова, строящийся флагманский центр будет одним из наиболее высокотехнологичных и современных в России. Здесь появится передовое медоборудование, также проектом предусмотрены девять разнопрофильных операционных. Мощность Боткинской больницы после введения в эксплуатацию флагманского центра увеличиться с нынешних 70 тысяч до 100 тысяч хирургических вмешательств, а способность приема экстренных пациентов вырастет вдвое, отметил глава департамента.

Строительством объекта занимается АНО «РСИ». В новом корпусе проектом предусмотрены экстренный операционный блок, диагностическое отделение, малая операционная, блок лучевой диагностики, а также реанимация на 12 коек. Здесь также появятся 1300 наименований передового медоборудования.

Пациентов флагманского центра разделят по принципу триажа — на три категории: красную (пациенты, которым требуется безотлагательная медицинская помощь), желтая (нужная срочная помощь), зеленая (угрозы для жизни нет).

Въездной отапливаемый тамбур для машин скорой помощи сможет одновременно вместить четыре машины. Кроме того, на крыше комплекса разместится посадочная площадка для вертолетов.

