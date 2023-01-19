Флагманский центр больницы им. Вересаева принял первых пациентов

Флагманский центр городской клинической больницы (ГКБ) имени В.В. Вересаева начал работу в Москве, за первые дни команда центра оказала медицинскую помощь более чем 150 пациентам. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Как отметила вице-мэр, флагманский центр стал первым медучреждением города, работающим по новому стандарту экстренной помощи.

«Тут есть все необходимое для максимально быстрой и качественной медицинской помощи в ситуациях, когда счет идет на минуты. Современные методы диагностики и лечения, высокотехнологичное оборудование, профессиональная команда и единые медицинские алгоритмы — все это позволяет максимально быстро и качественно оказывать помощь в экстренной ситуации. За первые дни работы пациентами флагманского центра ГКБ им. В.В. Вересаева стали более 150 человек. Около 20% из них нуждались в реанимационной помощи, 45% на момент поступления находились в состоянии средней тяжести и еще 35% были в удовлетворительном состоянии», — рассказала Ракова.

Заммэра указала, что врачи определяют приоритетность оказания помощи с помощью цифровой системы «триаж», которая распределяет пациентов по красной, желтой и зеленой зонам. После пациента выписывают или переводят в стационар для продолжения лечения.

С начала работы флагманского центра экстренно госпитализировали пациентов в том числе с инсультами и инфарктами миокарда (по 6 случаев), гипертоническими кризами (16), сердечной недостаточностью (13), травмами различной локализации (37), острыми хирургическими патологиями (33).

Повысить качество и скорость оказания экстренной помощи в учреждении помогает, в частности, продуманная инфраструктура и маршрутизация больных: противошоковая реанимация и операционные находятся рядом с холлом для машин скорой помощи, для пациентов с инсультами и инфарктами выделен отдельный блок.

В команде флагманского центра работают более 650 высококвалифицированных сотрудников, более 200 из них — врачи. При оказании медпомощи персонал работает по четким инструкциям по каждому экстренному случаю. Во флагманском центре ГКБ им. В.В. Вересаева установлено высокотехнологичное оборудование экспертного класса: почти 1,5 тысячи единиц медицинской техники, в том числе лабораторное, хирургическое и тяжелое оборудование, благодаря этому весь цикл лечебно-диагностических процедур проводится в одном здании.

Специалисты флагманского центра способны выполнять сложнейшие операции, включая нейрохирургические, сосудистые, травматологические, кардиохирургические вмешательства. Также медики могут проводить дообследование пациента прямо во время хирургической процедуры, а в уникальной гибридной операционной помощь больному могут одновременно оказывать хирурги разных специальностей.

Кроме того, в центре созданы максимально комфортные условия пребывания для пациентов и удобные зоны ожидания для их родственников. С госпитализированными работают социальные координаторы, которые помогают в решении немедицинских вопросов. В команде центра — специалисты Московской службы психологической помощи, заботящиеся о ментальном благополучии пациентов и их близких, и сотрудники офисов «Мои Документы», ставшие администраторами.

