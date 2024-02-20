Нутрициолог предупредила об опасности злоупотребления чаепитиями

Эксперт отметила, что больше всего опасности подвержены дети. Она напомнила, что в чае содержится много кофеина. Безопасной суточной дозой для взрослого человека специалист назвала 400 мг.

«Однако каждый человек может иметь индивидуальную чувствительность к кофеину. Особенно опасным чай будет для детского организма», - цитирует Гусакову «ФедералПресс».

По ее словам, передозировка кофеином приводит к нервозности, повышенной тревожности, головной боли и учащенному сердцебиению.

Ранее в беседе с «Газетой.Ru» нутрициолог Ирина Писарева рассказала, что в квасе содержится алкоголь, поэтому к напитку следует относиться с осторожностью, передает «Радиоточка НСН».

