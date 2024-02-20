Нутрициолог предупредила об опасности злоупотребления чаепитиями
Слишком частые чаепития могут нанести вред организму, заявила нутрициолог Вероника Гусакова.
Эксперт отметила, что больше всего опасности подвержены дети. Она напомнила, что в чае содержится много кофеина. Безопасной суточной дозой для взрослого человека специалист назвала 400 мг.
«Однако каждый человек может иметь индивидуальную чувствительность к кофеину. Особенно опасным чай будет для детского организма», - цитирует Гусакову «ФедералПресс».
По ее словам, передозировка кофеином приводит к нервозности, повышенной тревожности, головной боли и учащенному сердцебиению.
Ранее в беседе с «Газетой.Ru» нутрициолог Ирина Писарева рассказала, что в квасе содержится алкоголь, поэтому к напитку следует относиться с осторожностью, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- NYT: испанская полиция подтвердила смерть перебежчика Кузьминова
- Театр сатиры полностью восстановил работу после пожара
- Белый дом: США введут санкции против российского ОПК и источников доходов
- Нутрициолог предупредила об опасности злоупотребления чаепитиями
- Сбер подтвердил перечень изъятых из продажи книг с ЛГБТ
- Блинкен призвал сотрудников Госдепа отказаться от слов «мама» и «папа»
- В Одессе уволили таксиста за просмотр российских сериалов
- Запад потребовал от Киева перечень целей в РФ с обоснованием
- Пушилин: восстановление Авдеевки начнется после полной зачистки города
- Соцсеть X объяснила блокировку аккаунта жены Навального ошибкой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru