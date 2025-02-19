Физики подтвердили библейскую версию сотворения мира
Физики Паоло Бассани и Жоау Магейхо опубликовали статью «Как создать Вселенную», в которой они рассмотрели библейскую версию происхождения Вселенной. Работа ученых доступна в библиотеке Корнеллского университета.
С помощью математического языка физики в статье приходят к выводу, что мир был сотворен буквально из ничего, или из хаоса, как говорится в Библии. При этом Священное Писание в тексте научной статьи не упоминается ни разу.
В основе расчетов физики использовали механизм «Цепочки Маркова», предложенный русским математиком Андреем Марковым. Это понятие теории вероятностей, согласно которому в любом хаосе есть области, где все упорядочивается, причем разрушить эти «зоны стабильности» практически невозможно. В этих областях образуются условия для жизни: материя приобретает массу, силы природы делаются стабильными, свет уживается гравитацией.
Однако, между версией физиков и библейской есть расхождения. В Ветхом Завете Создатель предстает антропоморфным существом с конечностями, а в рамках Вселенной он является вибрацией и энергией, которая определяет все мировые процессы.
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