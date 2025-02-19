Физики подтвердили библейскую версию сотворения мира

В основе расчетов физики использовали механизм «Цепочки Маркова», предложенный русским математиком Андреем Марковым. Это понятие теории вероятностей, согласно которому в любом хаосе есть области, где все упорядочивается, причем разрушить эти «зоны стабильности» практически невозможно. В этих областях образуются условия для жизни: материя приобретает массу, силы природы делаются стабильными, свет уживается гравитацией.

Однако, между версией физиков и библейской есть расхождения. В Ветхом Завете Создатель предстает антропоморфным существом с конечностями, а в рамках Вселенной он является вибрацией и энергией, которая определяет все мировые процессы.

Ранее ученые из Университета Торонто обнаружили гендерные различия в восприятии одиночества и выяснили, что женщины переносят его лучше, чем мужчины, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

